Hallan sin vida a productor de plátano desaparecido en Tecomán hace 11 días

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Familiares de Edy Ochoa exigieron su aparición con vida. Foto: Uno TV

El productor de plátano, Eduardo Ochoa Arias, fue localizado sin vida tras permanecer desaparecido durante 11 días en Tecomán, Colima. El caso generó consternación entre habitantes y productores de la región.

La noticia fue confirmada por el sacerdote Enrique Ochoa durante una misa, donde informó que el cuerpo del empresario agrícola ya había sido identificado.

“La familia me ha pedido, a través de mi tío Ricardo, tío de Edy, me ha pedido comunicarles que es un hecho, ha sido identificado el cuerpo de Edy. Le pedimos a Dios que nos conceda el don de la paz, en medio de este momento difícil, y fortaleza para poderlo sobrellevar”, Enrique Ochoa, sacerdote

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

La desaparición del productor de plátano, Eduardo Ochoa Arias, en Tecomán

Eduardo Ochoa Arias desapareció el pasado 13 de marzo cuando se encontraba conviviendo con algunos conocidos entre las comunidades de Cerro de Ortega y Callejones, en el municipio de Tecomán.

De acuerdo con reportes, el productor de plátano, presuntamente, fue privado de la libertad por varios sujetos.

Durante los días posteriores, familiares, amigos, trabajadores y productores del campo llevaron a cabo bloqueos en distintos puntos del municipio para exigir su regreso con vida, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad y brigadas de búsqueda.

Qué se sabe de la localización del cuerpo del productor de plátano

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que el cuerpo habría sido localizado en la costa de Boca de Apiza, en el estado de Michoacán; sin embargo, la información no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de Colima, instancia que, hasta ahora, no ha fijado postura sobre los hechos.

El caso mantiene en tensión a la comunidad de Tecomán, donde sectores productivos han advertido que podrían retomar las protestas en exigencia de justicia y esclarecimiento del crimen.

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