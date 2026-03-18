Camionetas sin placas desatan pelea entre elementos de la Sedena y la Fiscalía de Colima

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Enfrentamiento entre militares y agentes ministeriales en Colima. Foto: Cuartoscuro

Una pelea entre sujetos armados que se trasladaban en camionetas blancas y sin placas, se suscitó en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), frente a la glorieta de la Diosa del Agua, en Villa de Álvarez, Colima; entre confusiones y empujones se confirmó que los sujetos armados eran integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sedena y Fiscalía de Colima: origen del enfrentamiento

Los elementos de la Sedena realizaban un retén militar en la zona cuando detectaron la presencia de varias camionetas con vidrios polarizados y sin placas, por lo que les marcaron el alto.

Al detener las unidades, se generó un conflicto entre los ocupantes de los vehículos y los militares. Posteriormente, se confirmó que los sujetos armados pertenecían a la Fiscalía General del Estado de Colima, quienes se encontraban en la zona por una diligencia.

Retén militar en Villa de Álvarez genera conflicto

Durante el incidente, los elementos de la Fiscalía fueron retenidos por los militares. Tras la intervención, los agentes ministeriales se identificaron y mostraron sus credenciales, además de detallar la portación de armas.

El altercado se derivó de diferencias entre ambas corporaciones al momento en que los militares intentaron inspeccionar las unidades sin tener conocimiento previo de la diligencia en curso.

Enfrentamiento entre Sedena y Fiscalía concluye tras identificación

Luego de que los agentes de la Fiscalía acreditaron su identidad y explicaron el motivo de su presencia en el lugar, el conflicto concluyó sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades confirmaron que el incidente se limitó a un desacuerdo operativo entre elementos de seguridad y no derivó en acciones mayores.

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