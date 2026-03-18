Hombre desarma a policía y desata balacera en comandancia de Tecomán, Colima; agresor resultó herido

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Comandancia de Tecomán, Colima. Foto: Abraham Acosta

Un hombre ingresó la mañana de este miércoles a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tecomán, Colima, donde intentó despojar de su arma de cargo a un elemento policial y posteriormente realizó detonaciones al interior de la dependencia, de acuerdo con reportes preliminares.

Ante la agresión, elementos de la corporación repelieron el ataque y lograron neutralizar al individuo, quien resultó herido dentro del inmueble.

Gobierno municipal confirma ataque en comisaría de Tecomán

Más tarde, el Gobierno municipal de Tecomán confirmó que el sujeto, de aproximadamente 40 años de edad, acudió inicialmente con la intención de presentar una denuncia; sin embargo, de manera repentina intentó desarmar al oficial.

En un comunicado, la autoridad señaló que los policías actuaron conforme a los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad del personal y de las personas presentes.

El agresor fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado para recibir atención médica, reportándose bajo supervisión. El Ayuntamiento indicó que se dará seguimiento a los hechos conforme a los procedimientos legales correspondientes.

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