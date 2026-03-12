Impactante: rescatan cocodrilo de 2.5 metros en Colima

GENERANDO AUDIO...

Rescate de cocodrilo en Armería Colima por Protección Civil Foto: Gettyimages

La Unidad Municipal de Protección Civil de Armería rescató un cocodrilo de aproximadamente 2.5 metros de longitud y un peso cercano a los 120 kilogramos, que había caído al interior de una noria en una zona fangosa, en las inmediaciones de la comunidad de Cuyutlán, municipio de Armería.

Intervención de Protección Civil Armería en rescate de cocodrilo

El cocodrilo se encontraba en una noria en condiciones que representaban peligro para su integridad y para los habitantes de Cuyutlán. Los elementos de Protección Civil Armería intervinieron de manera inmediata, utilizando maniobras especializadas que aseguraron al animal sin causar daños.

El operativo incluyó la estabilización del cocodrilo, su traslado seguro y la preparación para la reubicación en la Laguna de Cuyutlán, garantizando que regresara a su hábitat natural de manera controlada y sin riesgo.

Reubicación segura del cocodrilo en Laguna de Cuyutlán

Una vez asegurado, el cocodrilo fue trasladado a un área cercana a la Laguna de Cuyutlán, donde fue liberado en un entorno adecuado para su especie. La acción permitió preservar la seguridad de los vecinos y asegurar la conservación del animal en su hábitat natural.

El Gobierno Municipal de Armería reconoció el trabajo del personal de Protección Civil, destacando su responsabilidad, capacitación y vocación de servicio para proteger tanto a la población como a la fauna local.

Protección Civil Armería: compromiso con la seguridad y la fauna

El rescate del cocodrilo reafirma la función de la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería, que diariamente realiza acciones para garantizar la seguridad de la comunidad y preservar la fauna. La coordinación entre autoridades municipales y equipos especializados asegura la protección del hábitat natural y la reubicación segura de animales en la región de Cuyutlán y sus alrededores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.