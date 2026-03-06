VIDEO: fuerte incendio alcanza corralón de la Fiscalía de Colima

GENERANDO AUDIO...

Incendio sobre Libramiento Ejército Mexicano daña vehículos Foto: Cuartoscuro

Un incendio se registró en un terreno ubicado sobre el Libramiento Ejército Mexicano, a un costado de un área utilizada por la institución para el resguardo de vehículos. El fuego alcanzó los vehículos bajo resguardo institucional, provocando daños materiales en algunas unidades.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del incendio, se solicitó la intervención de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.

Intervención de Protección Civil y Bomberos en incendio de terreno

El personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos actuó en coordinación para contener las llamas y mitigar el daño en los vehículos bajo resguardo institucional. Gracias a su respuesta oportuna, se logró evitar un daño mayor en el terreno afectado.

Las autoridades señalaron que el incendio se originó en un área del terreno adyacente al Libramiento Ejército Mexicano, sin que se reportaran personas lesionadas.

Daños a vehículos bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Colima

Entre los vehículos afectados se encuentran unidades bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Colima, las cuales sufrieron daños parciales debido al fuego. La institución informó que realiza un inventario de los daños materiales ocasionados por el incendio.

Investigación sobre las causas del incendio en terreno

La institución responsable inició una investigación para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades. Se revisan los hechos para establecer si el evento fue provocado o si se trató de un incidente accidental. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el terreno afectado mientras continúan las indagatorias.

La revisión detallada incluye el análisis de los vehículos dañados y la documentación de los hechos, con el objetivo de esclarecer la situación y prevenir incidentes similares en el futuro.

Prevención y medidas ante incidentes en terrenos institucionales

El incendio en terreno refuerza la importancia de contar con protocolos de emergencia, sistemas de detección de fuego y la coordinación con cuerpos de Protección Civil y Bomberos.

