Matan a balazos a líder ganadero en Cuauhtémoc, Colima

Foto: Reuters /Cuartoscuro

El líder ganadero del municipio de Cuauhtémoc, Samuel “N”, de 69 años de edad, fue asesinado a balazos la noche del martes en un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla, en el estado de Colima.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Colima, el hecho fue reportado mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en dicha comunidad.

Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía estatal, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Samuel “N”, originario del municipio de Cuauhtémoc y reconocido como líder del sector ganadero en la región.

Fiscalía abre carpeta por homicidio calificado

En un comunicado oficial, la Fiscalía de Colima informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

El Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía Investigadora y de personal de Servicios Periciales para llevar a cabo el procesamiento del lugar de los hechos, así como la recolección de indicios.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se integrarán los dictámenes periciales a la carpeta de investigación.

La dependencia señaló que ya se iniciaron trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento del homicidio y para dar con las personas responsables.

