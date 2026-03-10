Ojo, Colima: 29 colonias de Villa de Álvarez tendrán corte o reducción de agua hoy

GENERANDO AUDIO...

CIAPACOV anuncia cortes de agua por trabajos en la red hidráulica Foto: Gettyimages

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) informó sobre posibles interrupciones en el servicio de agua potable, así como baja presión, debido a trabajos de reparación de una fuga en la red de agua que se realizarán este martes 10 de marzo en diversas colonias de Colima.

Brigadas del área de redes de agua llevarán a cabo labores para atender una fuga detectada en la infraestructura hidráulica. Estas acciones tienen como objetivo evitar el desperdicio del recurso y mejorar el funcionamiento del sistema de distribución.

Colonias con posible interrupción del servicio de agua potable

El organismo indicó que las interrupciones del servicio de agua potable podrían registrarse en varias colonias mientras se realizan los trabajos de reparación.

Entre las zonas donde podría presentarse baja presión o corte de agua se encuentran:

El Llano

San Carlos

Alta Villa

La Haciendita

La Gloria

El Valle

Juan José Ríos I, II y III

Emiliano Zapata

San Miguel

Lomas del Centenario

Villas de Oro

Loma Bonita

También podrían verse afectadas:

Centenario

Real Centenario

Senderos de Rancho Blanco I, II, III y IV

Los Olivos

La Joya

Rancho Blanco I, II y III

El Yaqui

El Torreón

Parque Industrial

Rancho de Villa

Las autoridades pidieron a la población de estas colonias tomar previsiones y realizar almacenamiento de agua para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos.

Trabajos de reparación de fuga en la red de agua

Las labores corresponden a trabajos emergentes de reparación de fuga en la red de agua, los cuales deben ejecutarse de manera inmediata para evitar afectaciones mayores en la infraestructura hidráulica.

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y atención de reportes ciudadanos relacionados con fugas en el sistema de distribución.

Cuándo se normalizará el servicio de agua potable

CIAPACOV informó que el servicio de agua potable comenzará a normalizarse de manera gradual una vez que concluyan las labores de reparación.

De acuerdo con el organismo, se prevé que el suministro quede restablecido en su totalidad el miércoles 11 de marzo, siempre y cuando las condiciones de los trabajos lo permitan.

