Masacre en Colima: asesinan a balazos a empresario y su familia

Lugar del asesinato en Colima. Foto: Abraham Acosta

Una familia integrada por un hombre, una mujer y una bebé de un año fue asesinada a balazos la noche de este jueves 15 de enero, tras un ataque armado registrado al norte de la capital del estado de Colima.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Residencial Primaveras, donde un comando armado disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que viajaban las víctimas. En el lugar falleció el hombre, quien era un reconocido empresario del estado, mientras que la mujer y la menor resultaron gravemente heridas.

Madre e hija fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala, ambas perdieron la vida horas después.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo en la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han proporcionado mayores detalles sobre este hecho que generó consternación entre los habitantes de la zona.

