Ximena Figueroa revenderá mil Roscas de Reyes en Manzanillo. Fotos: Cuartoscuro

La empresaria y creadora de contenido, Ximena Figueroa, volvió a colocarse en la conversación pública tras anunciar la compra de mil piezas de rosca de reyes en una tienda Costco de Guadalajara, para llevarlas a Manzanillo.

Ximena Figueroa y la compra de Roscas de Reyes en Costco

La adquisición fue difundida por la propia Ximena Figueroa, quien documentó el proceso como parte de su actividad en redes sociales, la compra ascendió a un total de 329 mil 145 pesos, de los cuales 321 mil 750 pesos fueron cubiertos en efectivo y el resto por tarjeta. En años anteriores, la empresaria ya había adquirido cientos de Roscas de Reyes en la misma cadena comercial para su traslado desde Guadalajara hasta Colima.

Para concretar la logística de este año, fue necesario rentar un tráiler debido al volumen de las mil Roscas de Reyes adquiridas en Costco.

Reventa de Roscas de Reyes

La reventa de Roscas de Reyes por parte de Ximena Figueroa volvió a generar reacciones entre usuarios de redes sociales. Algunos comentarios se enfocaron en el modelo de negocio y en los costos que implica la compra, el transporte y la distribución del producto.

Perfil público de Ximena Figueroa en Colima

Además de su actividad empresarial, Ximena Figueroa, la ya conocida “Reyna de la Rosca” es una figura pública en Colima. Ha tenido participación política como candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y mantiene presencia constante en redes sociales, donde informa sobre sus proyectos comerciales.

