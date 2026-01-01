¡Es niña! Nace primera bebé de 2026 en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Tehucán, nació la primer bebé de 2026 de Puebla. Foto: SaludGobPue

Durante los primeros minutos de este 1 de enero de 2026, en Puebla, nació la primera bebé que pesó tres kilos y 310 gramos en el Hospital de la Mujer y Neonatología.

¿En qué municipio nació la bebé?

La Secretaría de Salud de Puebla indicó que el nacimiento se presentó en el municipio de Tehuacán.

“¡Es una niña! Nació en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, la primera bebé del 2026 en el estado de Puebla, con un peso de 3 kilos y 310 gramos. Tanto la mamá como su hija se encuentran en excelentes condiciones de salud. ¡Felicidades!”

Nace primer bebé de 2026 en México

Antes del nacimiento en Puebla, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en el Estado de México (Edomex) nació el primer bebé del 2026 en México.

Igual que en Puebla, en el Edomex nació una bebé a las 00:01 horas de este 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) con Medicina Familiar No. 60, ubicado en Tlalnepantla.

A la pequeña le pusieron de nombre Sofía Isabela y llegó al mundo mediante una cesárea. Pesó 2.8 kilogramos y una talla de 50 centímetros.

“Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, dijo Andrea, mamá de Sofía.

