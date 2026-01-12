Desde el 13 de enero, cierres nocturnos en la autopista Colima–Manzanillo

GENERANDO AUDIO...

Cierres nocturnos por obras en la autopista Colima-Manzanillo. Foto: Cuartoscuro

A partir del martes 13 de enero de 2026 iniciará un nuevo esquema de trabajos en la autopista Colima-Manzanillo, específicamente en el tramo conocido como La Salada; durante el desarrollo de estos trabajos, se aplicarán cierres nocturnos temporales a la circulación vehicular.

Cierres nocturnos en la autopista Colima-Manzanillo

Los cierres nocturnos se realizarán en el tramo comprendido del kilómetro 16+000 al 20+000 de la autopista Colima-Manzanillo, en un horario de 23:00 a 05:00 horas. Durante este periodo, se implementarán cierres intermitentes a la circulación, con una frecuencia aproximada de cada 15 minutos.

Recomendaciones por cierres intermitentes en La Salada

Ante la implementación de los cierres intermitentes en la autopista Colima-Manzanillo, se hizo un llamado a las y los conductores a tomar previsiones, planear sus traslados y considerar posibles tiempos de espera durante el horario nocturno.

