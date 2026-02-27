Ataque armado deja dos policías muertos en Coquimatlán, Colima

GENERANDO AUDIO...

Enfrentamiento armado en Coquimatlán. Foto: Abraham Acosta

Un ataque armado contra un grupo de policías estatales habría dejado dos elementos fallecidos. Los uniformados realizaban un patrullaje en el fraccionamiento Hacienda de Buenos Aires, ubicado al ingreso del municipio de Coquimatlán, procedente de la capital del estado.

Fuentes extraoficiales señalan que al menos dos policías perdieron la vida y otro resultó lesionado tras el enfrentamiento a balazos.

De acuerdo con las mismas versiones, los agresores huyeron con rumbo a la comunidad de El Chical, donde abandonaron un vehículo en la carretera y le prendieron fuego antes de continuar la fuga.

Por ahora, ni la Secretaría de ciudad pública ni la Fiscalía del Estado han emitido información oficial al respecto.

Información en desarrollo...

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.