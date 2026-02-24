Suspende actividades en Feria de Villa de Álvarez por violencia

GENERANDO AUDIO...

Villa de Álvarez suspende actividades en el Recinto Ferial.

Tras un análisis consensuado entre el área de Seguridad Pública Municipal, el Instituto de Festejos Charrotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez (IFCEVA) y el área operativa del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, se ha decidido mantener la suspensión de actividades programadas para el martes 24 de febrero en el Recinto Ferial. La medida busca garantizar la seguridad de la población y mantener la operatividad del Gobierno municipal.

Se informa que continúa la valoración para reagendar algunas actividades de la Máxima Fiesta de Villa de Álvarez durante el próximo fin de semana.

Suspensión de actividades: medidas del Ayuntamiento e IFCEVA

La Administración Municipal de Villa de Álvarez reiteró que la prestación de los servicios públicos y la atención al público en general continúa en sus horarios y días habituales, a pesar de la suspensión de eventos en el Recinto Ferial. Esto garantiza que la población pueda acceder a los servicios municipales sin interrupciones.

La medida de suspensión de actividades se implementa en coordinación con las instituciones de seguridad para proteger a los asistentes de la Máxima Fiesta de Villa de Álvarez

Recomendaciones y comunicación oficial

Se invita a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Seguridad Pública, Protección Civil y del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Además, los medios de comunicación formales continuarán difundiendo las actualizaciones sobre la suspensión de actividades y cualquier cambio respecto a la programación del Recinto Ferial.

Próximos pasos: posible reprogramación

Reagendar actividades sigue en evaluación, considerando los eventos más representativos de la Máxima Fiesta de Villa de Álvarez. La confirmación de fechas y horarios se publicará próximamente, para que la población pueda organizar su asistencia de manera segura y oportuna.

