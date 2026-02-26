Cinco motos quedan en ceniza tras incendio provocado en Colima

GENERANDO AUDIO...

Incendio destruye motocicletas de trabajadores portuarios. Foto: Getty Images

Un incendio provocado este miércoles destruyó cinco motocicletas en un estacionamiento ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo, a un costado del campo de futbol conocido como “La Negrita”. Las unidades afectadas pertenecen a trabajadores portuarios que cumplían con el turno nocturno al momento del incidente.

El fuego se reportó en las primeras horas del día, lo que generó una rápida movilización de autoridades y cuerpos de emergencia para controlar la situación. Tras varias horas de trabajo, se confirmó la pérdida total de las motocicletas, sin que se registraran personas lesionadas.

Investigaciones por incendio en estacionamiento de Manzanillo

Las autoridades locales iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se han proporcionado nombres de presuntos responsables.

Pérdidas y afectaciones a trabajadores portuarios por incendio

Las cinco motocicletas destruidas pertenecían a trabajadores portuarios que cumplían su turno nocturno, lo que ha generado preocupación entre el personal del puerto y la comunidad cercana al restaurante “La Negrita”. La pérdida de los vehículos afecta directamente la movilidad y el transporte de quienes dependen de estas unidades para llegar a sus centros de trabajo.

Movilización de emergencia y control del fuego

El incendio provocó la activación de cuerpos de emergencia en el bulevar Miguel de la Madrid, incluyendo elementos de bomberos y seguridad local. La rápida respuesta permitió evitar daños mayores en las instalaciones del restaurante La Negrita y zonas aledañas.

Autoridades continúan con las investigaciones

Las investigaciones continúan abiertas para identificar a los responsables del incendio que destruyó las motocicletas en Manzanillo. Las autoridades reiteran la necesidad de colaboración ciudadana para aportar información que permita dar con los responsables y esclarecer el hecho.

