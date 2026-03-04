Asesinan a presidente de la Unión Ganadera en Colima

GENERANDO AUDIO...

Asesinan en Colima a presidente de la Unión Ganadera. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima confirmó que fue asesinado el ganadero Samuel González Rodríguez, presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc. El ataque ocurrió la noche del martes en el municipio de Cuauhtémoc, cuando salía de su rancho en la colonia Lagunilla.

¿Quién era Samuel González Rodríguez?

Samuel González Rodríguez de 69 años, laboraba como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc, fue un ganadero oriundo del municipio de Cuauhtémoc, Colima. El 1 de marzo de 2026 había sido reelecto como presidente de la Unión o Asociación Ganadera Local de Cuauhtémoc, una organización que agrupa a productores y ganaderos de toda esa región.

Ataque armado en Cuauhtémoc, Colima

Según el boletín oficial de la Fiscalía del Estado de Colima, tras recibir el reporte, acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Preventiva, quienes localizaron a un hombre sin vida dentro de un vehículo.

De manera extraoficial se informó que sujetos armados, que viajaban en otra unidad, le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el dirigente ganadero.

Fiscalía del Estado de Colima inicia investigación

El Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía Investigadora y de personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes en el lugar del ataque.

La Fiscalía del Estado de Colima informó que inició trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con las personas responsables.

Reelección en la Unión Ganadera de Cuauhtémoc

El pasado 1 de marzo, Samuel González Rodríguez logró la reelección como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc, organización que agrupa a productores del municipio.

Hasta el momento, la autoridad estatal no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque ocurrido en la colonia La Lagunilla, en Cuauhtémoc, Colima.

