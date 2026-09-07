¿Quién es “Baldo”, presunto operador del CJNG que cayó en Colima?

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Capturan a el “Baldo”, presunto operador regional del CJNG y de extorsión Foto: FGE

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó sobre la detención de Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, identificado por las autoridades como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Cuauhtémoc.

¿Quién es Oswaldo Rafael “Baldo”, presunto operador del CJNG?

Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, alias “Baldo”, es señalado por las autoridades como presunto operador regional del CJNG en Cuauhtémoc, Colima.

La investigación en su contra contempla presuntas extorsiones al sector ganadero, además de otros delitos de alto impacto registrados en la entidad.

Las autoridades señalaron que la información obtenida durante las investigaciones podría ayudar a establecer la posible participación del detenido en otros hechos delictivos e identificar a otras personas relacionadas con las investigaciones.

¿Qué delitos investigan a “Baldo” en Colima?

Entre las líneas de investigación se encuentra la agresión armada contra un elemento de la Fiscalía General del Estado de Colima, ocurrida el 24 de septiembre de 2025.

También se investiga su posible relación con el homicidio de una exalcaldesa de Cuauhtémoc, ocurrido el 14 de octubre de 2025, así como con el asesinato del presidente de la Asociación Ganadera, registrado el 3 de marzo de 2026.

Tras la captura, la Mesa de Coordinación hizo un llamado a ganaderos y habitantes de Cuauhtémoc que hayan sido víctimas de presuntas extorsiones, amenazas u otras conductas delictivas relacionadas con el detenido a presentar las denuncias correspondientes.

COMUNICADO



*Detienen a _“Baldo”_, presunto operador regional del CJNG vinculado a extorsiones contra ganaderos en Cuauhtémoc*



Más información en: https://t.co/ObJOVIVvqX pic.twitter.com/HPdr771UvI — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) September 6, 2026

Operativo contra presuntos generadores de violencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, teniente Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en el operativo.

El funcionario señaló que las labores de inteligencia tienen como objetivo identificar y detener a personas señaladas como generadoras de violencia.

La investigación sobre el “Baldo” continuará

La investigación contra Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, continuará para determinar su posible responsabilidad en los delitos que se le atribuyen y establecer si existe relación con otros hechos registrados en Colima.

El detenido mantiene la presunción de inocencia y será la autoridad competente la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

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