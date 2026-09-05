Colima emite alerta por cocodrilos en playas de Manzanillo

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La presencia de cocodrilos en playas de Manzanillo, Colima, encendió las alertas entre autoridades estatales. En sólo dos semanas, 15 ejemplares han sido capturados en esta zona costera, de acuerdo con información de Protección Civil.

El aumento de avistamientos coincide con el temporal de lluvias en Colima, que elevó los niveles de lagunas y otros cuerpos de agua. Estas condiciones facilitan que los cocodrilos se desplacen hacia otros sitios, incluidas zonas cercanas al mar.

Protección Civil alerta por cocodrilos en playas de Manzanillo

Ante la presencia de estos reptiles, Protección Civil de Colima emitió una alerta y pidió a habitantes y visitantes evitar cualquier interacción con los animales. La principal recomendación es no acercarse, tocarlos ni molestarlos.

Erick González, director de Protección Civil Colima, explicó que la mayor incidencia se ha registrado principalmente en el municipio de Manzanillo durante los últimos días.

“Es importante evitar tener algún tipo de interacción con los mismos: no acercarse, no molestarlos”, señaló.

Lluvias favorecen el desplazamiento de cocodrilos

El especialista en fauna silvestre Sergio Aguilar explicó que las lluvias permiten que los cocodrilos tengan mayor capacidad para desplazarse, debido a que los cuerpos de agua se llenan.

Además, indicó que los ejemplares más grandes suelen ahuyentar a los más pequeños, lo que provoca que estos últimos busquen nuevos espacios.

Elementos de Protección Civil mantienen recorridos en playas y cuerpos de agua para localizar a los animales, capturarlos y posteriormente reubicarlos.

Este año también se colocaron por primera vez banderas moradas en las playas, cuyo objetivo es advertir a los visitantes sobre la presencia de fauna potencialmente peligrosa.

¿Qué hacer si encuentras un cocodrilo en la playa?

El agua del mar no es el hábitat natural de un cocodrilo. De acuerdo con el especialista, un ejemplar que llega a la costa puede encontrarse cansado o nervioso debido a que no tolera el agua salada.

En esas condiciones, una interacción accidental puede provocar una reacción del animal. Aguilar advirtió que un cocodrilo puede morder si una persona lo pisa por accidente o se acerca demasiado sin detectarlo.

Las autoridades recomendaron que, si se observa un cocodrilo en una playa o cerca de una zona habitada, las personas se mantengan alejadas y reporten de inmediato su presencia al 911.

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