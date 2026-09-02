Puente Tepalcates II en Colima tendrá cierre nocturno este jueves; conoce el horario

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Cierre nocturno en puente Tepalcates II este jueves y viernes Foto: Pexels

El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), informó que el puente Tepalcates II, ubicado en la autopista Colima-Manzanillo, tendrá un cierre total nocturno este jueves 3 y viernes 4 de septiembre debido a trabajos de excavación para la construcción de una zapata de grandes dimensiones, como parte de la modernización del Corredor Logístico Colima-Manzanillo.

¿A qué hora cerrará el puente Tepalcates II?

El cierre comenzará a las 10:00 de la noche del jueves 3 de septiembre y concluirá a las 6:00 de la mañana del viernes 4 de septiembre.

Durante este periodo no habrá circulación vehicular por el puente Tepalcates II, por lo que quienes transiten entre Colima y Manzanillo deberán utilizar una ruta alterna.

Las autoridades colocarán señalamiento y dispositivos de seguridad en la zona para orientar a los conductores y reducir riesgos durante los trabajos.

Autopista Colima-Manzanillo tendrá desvío hacia carretera libre

Durante el cierre nocturno, el tránsito será desviado hacia la carretera libre para permitir el desarrollo de las labores de excavación.

La medida aplicará para los vehículos que circulen tanto de Colima hacia Manzanillo como en sentido contrario.

Recomiendan tomar precauciones por cierre en Tepalcates II

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar durante la noche del jueves o las primeras horas del viernes considerar tiempo adicional para sus traslados debido al desvío hacia la carretera libre.

El cierre forma parte de los trabajos de modernización del Corredor Logístico Colima-Manzanillo, proyecto que contempla distintas intervenciones en la infraestructura carretera de la zona.

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