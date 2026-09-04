Indignación en Colima: asesinan a maestra frente a sus hijos en Manzanillo

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Maestra del ISENCO es asesinada a balazos dentro de su vehículo Foto: Pexels/ISENCO

La Fiscalía General del Estado de Colima informó del asesinato de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) mientras viajaba en su vehículo acompañada de sus hijos.

¿Qué pasó con la maestra del ISENCO en Manzanillo?

Noemí Isabel Ríos Torres se encontraba dentro de su vehículo junto con sus hijos cuando sujetos armados se aproximaron y realizaron disparos de arma de fuego de manera directa.

Los agresores realizaron disparos contra la docente y posteriormente huyeron del lugar. Sus hijos se encontraban en el automóvil al momento de la agresión.

Tras el reporte, autoridades acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena, donde fueron recabados indicios y testimonios que serán integrados a la investigación.

Fiscalía de Colima investiga el caso como feminicidio

La Fiscalía de Colima informó que inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, luego de que una mujer fuera privada de la vida mediante disparos de arma de fuego mientras se encontraba a bordo de un vehículo.

La dependencia señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del asesinato.

La Fiscalía indicó que proporcionará información conforme el avance de las investigaciones lo permita, mientras se mantiene la protección de la integridad y privacidad de las víctimas y el debido proceso.

ISENCO pide esclarecer el asesinato de la maestra

Tras conocer los hechos, el ISENCO Manzanillo emitió un comunicado en el que llamó a estudiantes, docentes, egresados y padres de familia a manifestarse de manera pacífica para exigir a la Fiscalía estatal el esclarecimiento del caso.

La institución señaló que la muerte de la docente afecta tanto a su familia como a la comunidad educativa, debido a su labor en la formación de futuros maestros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. La investigación permanece abierta para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

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