La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de marzo de 2026

Renuncia del titular de Seguridad en Sinaloa

Sobre la renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, Claudia Sheinbaum señala que es un funcionario “muy bueno”, toda vez que “Sinaloa tiene sus tensiones”.

“No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que darse”.

Al respecto, el titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, subraya que fue elegido en un inicio conforme a su trabajo, profesionalismo y antecedentes en su carrera militar.

Destaca que Óscar Renteria fortaleció el trabajo interinstitucional, toda vez que, dentro del Ejército, se sumará a otras actividades “donde pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía”.

Ricardo Trevilla adelanta que otra vez llegará un militar en el activo “muy capaz” como titular de Seguridad en Tabasco.