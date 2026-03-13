La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 13 de marzo de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 13 de marzo de 2026
Renuncia del titular de Seguridad en Sinaloa
Sobre la renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, Claudia Sheinbaum señala que es un funcionario “muy bueno”, toda vez que “Sinaloa tiene sus tensiones”.
“No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que darse”.
Al respecto, el titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, subraya que fue elegido en un inicio conforme a su trabajo, profesionalismo y antecedentes en su carrera militar.
Destaca que Óscar Renteria fortaleció el trabajo interinstitucional, toda vez que, dentro del Ejército, se sumará a otras actividades “donde pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía”.
Ricardo Trevilla adelanta que otra vez llegará un militar en el activo “muy capaz” como titular de Seguridad en Tabasco.
Nueva aduana de Manzanillo facilitará detenciones
El almirante Raymundo Pedro Morales destaca que la nueva aduana marítima de Manzanillo tendrá secciones aduaneras en las terminales, lo que mejorará el proceso de revisión y proceder ante irregularidades.
Actualmente, la Marina procede con las revisiones sobre seguridad nacional, que involucran la detección de armas, precursores químicos, entre otros, dentro del recinto fiscal de la aduana.
“¿Pero qué hacen los dueños de la mercancía, cuando saben que ya los descubrimos? La abandonan. Entonces, aseguramos la mercancía, pero no aseguramos a los culpables”.
Con el nuevo método de secciones aduanales, la revisión será dentro del recinto portuario, lo que permitirá realizar detenciones al momento.
Renovación de mandato y CJNG
Claudia Sheinbaum resaltó que “tiene sus pros y sus contras” realizar las elecciones de jueces en el 2027. El beneficio, es que se usarían los mismos recursos de la elección de ese año para 17 gubernaturas. Sin embargo, eso generaría confusiones en la gente, al tener que votar en dobles casillas, explica.
De igual forma, destaca que también analizan si se realiza la renovación de mandato en el 2028. Su gobierno presentaría una reforma que permita celebrar las elección de jueces y la consulta de revocación en 2027 o 2028, y no solo en este último año, como está previsto en la ley.
“Estamos en esa definición, es un asunto de recursos y de conveniencia para el ciudadano, de la cantidad de boletas que estaría utilizando en el 27”.
Omar García Harfuch confirma que hay disputas “entre grupos muy locales” del crimen organizado en Colima.
De igual forma, menciona que hay carpetas de investigación por la presunta contratación de hackers por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dice que la Policía Cibernética, de la Guardia Nacional, ha bajado más de 180 páginas de internet sobre reclutamiento.
Subraya que no solo “bajan” páginas o perfiles de redes sociales, sino que también proceden con detenciones de “reclutadores importantes”.
A su vez, asegura que no tienen indicios de hackeos del crimen organizado a instituciones gubernamentales.
Asegura que el puerto de Manzanillo aporta mucho al país. Por ello, es “justo” que lleguen al municipio “recursos federales que permitan atender las necesidades que se presentan” por su flujo vehícular.
A su vez, la mandataria reitera que se ha disminuido la pobreza desde el 2018. Había 35.3 millones de personas en esa situación para ese año, en contraste con los 21.7 millones de mexicanos en pobreza para el 2024.
“Plan B” y Cuba
Claudia Sheinbaum niega que no haya diálogo con productores sobre los precios del grano. Asegura que estos precios han caído por circunstancias internacionales.
Por ello, asegura que su gobierno trabaja en la producción de maíz en Sinaloa, toda vez que también apoyan a la producción de frijol “apoyando en primer lugar al primer productor”.
Sobre la resistencia del PT a apoyar el “Plan B” de la reforma electoral, Claudia Sheinbaum reitera que es “fundamental” seguir encabezando un gobierno que busque acabar con los “privilegios”, sobre todo de funcionarios públicos. Menciona que no es adecuado que el INE y los Congresos tengan “presupuestos tan altos”.
Resalta que la Secretaría de Gobernación está trabajando en el “Plan B” para entregarlo la próxima semana a la Cámara de Diputados.
Claudia Sheinbaum califica como “bueno” el diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. “Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático”.
Sobre el bloqueo estadounidense a Cuba, es “indispensable que haya este diálogo”. Reitera que su gobierno seguirá apoyando “por todas las vías” a la isla caribeña.
La mandataria menciona que habitantes cubanos han agradecido a la población y gobierno mexicano por su apoyo, toda vez que niega la venta de esta ayuda humanitaria en la isla.
Al respecto, menciona que suman tres viajes de barcos con apoyo humanitario. De igual forma, su gobierno analiza las alternativas para donar y vender petróleo a Cuba.
Omar García Harfuch destaca la incautación de más de 200 kilos de fentanilo realizada recientemente. Las pastillas estaban en dos bodegas, desde donde eran distribuidas.
En cambio, en abril del 2026, comenzará la construcción del nuevo hospital del IMSS en Manzanillo. Tendrá más camas y especialidades que el nosocomio actual, indicó la gobernadora de Colima.
Acciones gubernamentales en Colima
Durante la conferencia se presentaron las acciones de infraestructura en Colima, que incluyen proyectos como el MegaBachetón, la construcción y mejora de puentes y distribuidores viales, el desarrollo de autopistas y la rehabilitación de caminos artesanales en distintas zonas del estado.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en la mañanera que, del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026 se han realizado 2 mil 790 detenciones en Colima por delitos de alto impacto durante esta administración.
La gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que durante 2025 se registró una reducción en los índices delictivos en Colima.
Entre las disminuciones reportadas se encuentran:
Homicidio doloso: 26%
Feminicidio: 50%
Secuestro: 60%
Privación de la libertad: 30%
Extorsión: 21%
Robo a casa habitación: 10%
La gobernadora Indira Vizcaíno Silva afirmó que la pobreza en Colima se ha reducido casi a la mitad, resultado de los apoyos gubernamentales implementados en la entidad.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este 13 de marzo desde el estado de Colima.
