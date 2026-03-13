Las de hoy | 13 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 13 de marzo de 2026

El Universal: Van PT Y Verde por otro motín contra el Plan B de la reforma

Después de que perfiló la nueva iniciativa electoral presidencial, el PT y Verde dijeron que tampoco la apoyarán si representa un “retroceso democrático” o la “instauración de un partido hegemónico”.

Reforma: Delinean Plan B; critican alcances

Recortarían el gasto de partidos, congresos y cabildos.

Milenio Diario: El Plan B es “constitucional”, no para leyes secundarias: Morena

Se centrará en “reducir privilegios” y diputados locales; Sheinbaum prevé ampliar la participación ciudadana en la materia y adelantar la revocación de mandato al tercer año de gobierno.

La Jornada: Rusia, el imprevisto ganador de la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos lo autoriza a vender petróleo.

Excélsior: El Plan B recortará 4 mil mdp a estados

Los ejes de la nueva propuesta: incluirán poner topes al presupuesto de los Congresos locales y reducir el número de los regidores en los municipios, adelantó la presidenta.

El Financiero: Guerra lleva crudo Brent a 100 dólares

Pocas señales de desescalada impiden frenar repunte de energéticos.

El Economista: Superávit comercial con Estados Unidos se moderó al arrancar el año

El saldo en enero se redujo 20.5% anual, a 10 mil 930 millones de dólares

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.