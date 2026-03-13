Lunes 16 de marzo es feriado: así funcionarán bancos, Metro y escuelas

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¿Qué opera y qué no el lunes 16 de marzo? Foto: Cuartoscuro.

El lunes 16 de marzo de 2026 es día de descanso obligatorio en México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece el tercer lunes de marzo como la fecha para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, celebrado el 21 de marzo. Por esta razón, bancos, transporte público y escuelas pueden suspender labores o trabajar con horarios especiales.

¿Cómo operan las instituciones bancarias este lunes 16 de marzo?

La Asociación de Bancos de México (ABM) recordó que las sucursales bancarias no abrirán al público el lunes 16 de marzo debido a que se trata de un día inhábil establecido en la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Precisó que, en dicha fecha, las instituciones financieras suspenderán la atención en ventanilla; sin embargo, podrán utilizar otros medios para realizar operaciones bancarias.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

Banca digital

Banca telefónica

La asociación señaló que algunos bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí brindarán servicio el lunes 16 de marzo, conforme a los horarios establecidos por los establecimientos donde se ubican, aun cuando se trate de un día inhábil para el sector financiero.

¿Cómo opera el transporte público el lunes 16 de marzo?

Los horarios del transporte público en la Ciudad de México, incluidos Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, tendrán modificaciones el lunes 16 de marzo.

La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) detalló cómo será la operación de los distintos medios de transporte público del Sistema de Movilidad Integrada.

Metro : 07:00 a 00:00 horas

: 07:00 a 00:00 horas Servicio de apoyo de Línea 2 del Metro : 09:45 a 00:30 horas.

: 09:45 a 00:30 horas. Metrobús : 05:00 a 00:00 horas

: 05:00 a 00:00 horas Red de Transporte de Pasajeros (RTP): 05:00 a 00:00 horas

(RTP): 05:00 a 00:00 horas Trolebús: 06:00 a 23:30 horas

06:00 a 23:30 horas Trolebús Elevado : 05:00 a 00:00 horas

: 05:00 a 00:00 horas Trolebús Aztecas : 05:30 a 23:30 horas

: 05:30 a 23:30 horas Cablebús : 07:00 a 23:00 horas

: 07:00 a 23:00 horas Tren Ligero : 07:00 a 23:30 horas

: 07:00 a 23:30 horas ECOBICI : 05:00 a 00:30 horas

: 05:00 a 00:30 horas Biciestacionamientos : 07:00 a 00:00 horas

: 07:00 a 00:00 horas Ecoparq: no operará

¿Cómo operan las escuelas el lunes 16 de marzo?

Los estudiantes de educación básica, es decir, aquellos que cursan preescolar, primaria y secundaria, no tendrán clases el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las actividades escolares se reanudarán con normalidad el martes 17 de marzo, cuando estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como personal docente, regresen a clases en los planteles de educación básica del país.

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