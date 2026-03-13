México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

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El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en Líbano. Foto: AFP

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil reiteraron la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en línea con los principios de la solución pacífica de controversias.

Piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

En el contexto del conflicto en Medio Oriente, los tres países consideraron indispensable declarar un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos de diálogo y negociación.

El pronunciamiento subraya que detener las hostilidades permitiría avanzar hacia una solución política al conflicto.

Ofrecen apoyo a procesos de paz

Los gobiernos también expresaron su disposición para contribuir a los procesos de paz que generen confianza entre las partes involucradas.

El objetivo, señalaron, es avanzar hacia una salida política y negociada que permita resolver el conflicto mediante mecanismos diplomáticos.

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