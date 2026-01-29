Banco obliga a abuelita de 102 años a ir en camilla para reponer su tarjeta en Durango

GENERANDO AUDIO...

La abuelita fue trasladada en camilla a un banco en Durango. Foto: Getty Images

Una mujer de 102 años de edad fue trasladada en camilla y en una ambulancia particular a una sucursal bancaria en el centro de Durango, luego de que un banco le solicitara presentarse físicamente para realizar el trámite de reposición de su tarjeta, donde recibe el depósito de su pensión.

El caso generó indignación en redes sociales después de que testigos difundieran imágenes del momento en que la adulta mayor ingresaba al banco asistida por camilleros.

La mujer llevaba varios meses sin poder cobrar su pensión, ya que el banco requería su presencia para validar el trámite, pese a su avanzada edad y condición de salud.

Así fue su llegada a la sucursal

Los hechos ocurrieron a inicios de semana en una sucursal bancaria ubicada en el corredor Constitución, en el Centro Histórico de Durango.

La mujer arribó por la calle 5 de Febrero, acompañada por personal que la trasladaba en camilla a la sucursal, ubicada a mitad de la cuadra, cerca de la Plaza de Armas.

Personas que se encontraban en el lugar observaron la escena, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los protocolos de atención para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Banco ofrece disculpas

Tras la difusión del caso y la polémica generada, la institución bancaria emitió una disculpa pública y aseguró que revisará sus procedimientos de atención a personas adultas mayores. Lo que se difundió en redes sociales, como en la cuenta de X de OMGNotiMorelos.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles medidas de apoyo adicionales para la mujer afectada, ni si se modificaron los requisitos para que pueda realizar trámites sin necesidad de trasladarse.

Cuestionan atención a personas mayores

El caso reavivó la discusión sobre la necesidad de que instituciones financieras cuenten con protocolos flexibles y accesibles para personas en situación vulnerable, especialmente adultos mayores que enfrentan problemas de salud o movilidad.

Usuarios en redes sociales señalaron que existen alternativas como representantes legales, biometría domiciliaria o validaciones remotas, que podrían evitar traslados riesgosos para personas de edad avanzada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.