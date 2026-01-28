Ingresan por contrabando autos “chocolate” en Durango pese a prohibición

GENERANDO AUDIO...

El contrabando de autos “chocolate” provenientes de Estados Unidos continúa en Durango, a pesar de la prohibición que entró en vigor este año. Empresarios del sector automotriz denunciaron que estos vehículos siguen ingresando y circulando sin problemas, lo que afecta al comercio formal y al control vehicular.

De acuerdo con representantes de agencias de autos nuevos, las autoridades permiten la circulación de estas unidades porque, aseguran, existen cobros irregulares que generan ingresos y fomentan la corrupción. Señalan que, aunque la restricción es oficial, en la práctica no se cumple.

Empresarios afiliados a la AMDA Durango afirmaron que el ingreso de autos chocolate no se ha detenido. Guillermo Falomir, presidente del organismo, señaló que no existe una razón clara para que estas unidades sigan entrando al país si ya hay una prohibición vigente.

Añadió que el problema persiste porque no hay interés real en resolverlo. Según su testimonio, los pagos irregulares permiten que los vehículos circulen sin ser sancionados, lo que mantiene activo el negocio ilegal y afecta a quienes sí cumplen con la ley.

Paisanos y permisos temporales, la principal vía

La mayoría de estos automóviles entra desde Estados Unidos durante las visitas de paisanos. Cruzan la frontera de forma legal con permisos temporales, pero posteriormente las unidades ya no regresan al país de origen.

Algunos propietarios de autos extranjeros señalaron que adquirieron estos vehículos por falta de recursos para comprar uno nacional o regularizarlo. Reconocen que la situación es complicada y piden oportunidades para legalizar los autos chocolate sin temor a sanciones.

Impacto en tráfico, impuestos y seguridad

De acuerdo con la AMDA, estos vehículos aumentan el tráfico, pero no pagan impuestos y no existe un registro claro de quiénes son sus propietarios. Tampoco se puede descartar que algunos sean utilizados para actividades ilegales.

Falomir indicó que se estima que alrededor de dos millones de autos chocolate ingresan cada año al país. En estados con menor fortaleza económica, como Durango, muchas personas consideran que estas unidades son más baratas, lo que incrementa su demanda.

El gobierno no respondió a solicitudes de información sobre este tema. Sin embargo, en otros momentos ha asegurado que se combate el ingreso de vehículos extranjeros para frenar el crecimiento del parque vehicular ilegal en México.

