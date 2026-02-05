Niña se suicida en Durango; familia exige justicia y denuncia acoso escolar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

Kimberly, de 12 años de edad, falleció por autolesión el pasado 20 de enero, en el municipio de Rodeo en Durango. Sus familiares alzaron la voz hasta este miércoles para denunciar públicamente que, la menor era víctima constante de acoso escolar por parte de un maestro de la Telesecundaria Hidalgo de San Antonio número 517.

De acuerdo con Verónica, tía de la víctima, Kimberly había manifestado en repetidas ocasiones que sufría humillaciones públicas por parte del profesor frente a sus compañeros de clase. Además, la niña habría referido haber sido violentada por otra estudiante.

“Era muy amiga de una misma prima de ellas y entonces este a ella sí varias veces en ocasiones le dijo que el profe la molestaba y que una niña de ahí, de ahí de segundo. Porque haga de cuenta que ella dejó escrito una, en una libreta el nombre esa niña”, Verónica Soto, tía de Kimberly.

Denuncia formal

La familia detalló que ya presentaron una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que se investigue a fondo el caso.

“Dice mi hermana que la niña le platico que el profe les decía cosas, que les aventaba papeles en la cara a ellas. Y, pues ya ve que en la edad que están ¿verdad? Que andaba ahí de enamoradilla con un niño y que le había dado una carta al niño y el profe se la había quitado, la leyó en frente de todos y que hasta le dijo ¿Quién te va apelar? ¿A ti quien te va a pelar? dijo, si estás re fea”, Verónica Soto, tía de Kimberly.

Verónica relató que acudió directamente a la institución educativa, donde el director le expresó apertura para que el docente señalado sea investigado.

“Que no se queden callados que el profe, este, si fue culpable pues va a pagar y si no pues, al igual, pedimos disculpas verdad, pero lo único que pedimos es de que, de que pida, o sea, que pida ayuda también él”, Verónica Soto, tía de Kimberly.

Por su parte, la diputada local Gabriela Vázquez Chacón se pronunció al respecto y exigió a la Secretaría de Educación de Durango una investigación exhaustiva sobre el maestro involucrado, sin la interferencia de sindicatos.

“Unirme a la exigencia, a la exigencia de que se investigue a través de las autoridades judiciales por supuesto, pero también que se investigue a través de la propia Secretaría de Educación”, Gabriela Vázquez Chacón, diputada local.

Familiares de Kimberly esperan que las autoridades actúen con prontitud pues temen que el profesor pueda huir.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha respondido a una solicitud de información por tratarse de una menor de edad, por lo que los avances solo se brindaran de manera directa a la familia cercana.

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de protocolos efectivos contra el bullying en las escuelas y la protección de la salud mental de los menores.

