Fuertes lluvias golpean Durango; reportan un muerto y daños en varios municipios

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En Durango, las lluvias provocaron la muerte de una persona. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Protección Civil de Durango informaron que las fuertes tormentas eléctricas registradas recientemente causaron severos daños en varias localidades, lo que activó los protocolos de emergencia. Además, una persona perdió la vida.

Muere una persona en Durango por lluvias

La temporada de lluvias se tornó trágica en la entidad luego de que un campesino perdiera la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba sus labores bajo la lluvia en el municipio de Pueblo Nuevo.

¿Qué municipios fueron afectados por las lluvias?

Según el balance preliminar, el estado registra graves inundaciones, desbordamiento de corrientes y afectaciones en vialidades en municipios como Guanaceví, Santiago Papasquiaro y la capital.

Las intensas lluvias en la zona serrana encendieron las alarmas debido al incremento acelerado en los niveles de cuerpos de agua, como el río Nazas.

Ante la situación, corporaciones de rescate y seguridad desplegaron un operativo permanente para prevenir mayores riesgos en las comunidades afectadas.

Apoyan a damnificados

Elementos de Protección Civil brindan apoyo a familias damnificadas y mantienen el monitoreo de zonas habitacionales afectadas.

Asimismo, las autoridades implementaron desvíos viales estratégicos tanto en la capital como en los municipios afectados, debido a los altos niveles de agua que dificultan el tránsito.

Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones durante esta temporada de lluvias, evitar permanecer en campos abiertos, alejarse de árboles aislados y mantenerse lejos de cercas de alambre, maquinaria agrícola, herramientas y postes de luz. También recomendó resguardarse en un lugar seguro durante las tormentas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias y tormentas persistentes durante toda esta semana en territorio duranguense.

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