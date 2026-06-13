Gobernador de Durango niega investigación de la FGR y rechaza vínculos con el crimen organizado

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Esteban Villegas, gobernador de Durango. Foto: X de Esteban Villegas.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, negó que exista una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra y rechazó los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que diversos reportes periodísticos lo relacionaran con supuestas indagatorias en México y Estados Unidos.

¡Durango es y seguirá siendo referente nacional en seguridad e inversión! – Aquí les comparto mi respuesta sobre los rumores sin sustento de estos días. pic.twitter.com/lrOWQ1RQsS — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 12, 2026

Esteban Villegas niega investigación de la FGR y rechaza nexos con el narco

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal afirmó que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la FGR ni de autoridades estadounidenses que le informe sobre algún procedimiento o investigación en su contra.

Villegas sostuvo que ejerce su derecho de réplica ante las versiones difundidas en distintos medios de comunicación y aseguró que no cuenta con documentos oficiales que respalden las acusaciones. De acuerdo con sus declaraciones, tampoco tiene conocimiento de alguna investigación formal relacionada con presuntos delitos de narcotráfico.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que diversos reportes periodísticos señalaran que autoridades mexicanas y estadounidenses presuntamente mantienen interés en revisar posibles vínculos de funcionarios duranguenses con organizaciones criminales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial por parte de las autoridades federales que confirme la existencia de una investigación contra el gobernador de Durango.

Durango y los resultados en materia de seguridad

En su mensaje, Esteban Villegas también defendió los resultados de seguridad registrados en la entidad y argumentó que Durango mantiene indicadores que lo ubican entre los estados con menor incidencia en diversos delitos.

El mandatario estatal destacó la reducción de los siguientes delitos de alto impacto en Durango desde el inicio de su administración:

51% en homicidios dolosos

en 16% en lesiones dolosas

en 45% en feminicidios

en 36% en extorsión

en 78% en robo a casa habitación

en 31% en robo de vehículo

en 57% en robo a transeúnte

en 63% en robo a negocio

en 30% en robo con violencia

en 11% en robo a transporte

en 100% en secuestro

en 100% en trata de personas

Resaltó que estos resultados son producto de la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Sheinbaum desconoce investigación contra gobernador de Durango

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la conferencia mañanera del 12 de junio sobre las versiones relacionadas con el gobernador de Durango. En respuesta, indicó que no cuenta con información sobre investigaciones contra Villegas y señaló que cualquier asunto relacionado con posibles indagatorias corresponde a la FGR. Añadió que en las reuniones del Gabinete de Seguridad no se ha presentado información vinculada con el mandatario duranguense.

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