Durango recibe 600 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que arribaron a Durango un total de 600 efectivos del Ejército Mexicano, procedentes de diferentes puntos del país, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Fuerza de Tarea Conjunta México fortalece operativos de seguridad
Del total de elementos desplegados, 300 pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta México, mientras que otros 300 forman parte del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento. Ambos contingentes se incorporarán a las operaciones que desarrolla la 10/a. Zona Militar en territorio duranguense.
La Sedena detalló que los 300 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México se suman a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que fueron desplegados en Durango el pasado 10 de junio.
Refuerzan vigilancia en carreteras y vías de comunicación
Los 300 integrantes del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento apoyarán las labores de seguridad que actualmente realiza la Guardia Nacional en las vías de comunicación de la entidad a través de la Coordinación Estatal Durango.
Las tropas desplegadas llevarán a cabo patrullamientos, reconocimientos terrestres, instalación de puestos de seguridad y acciones de carácter disuasivo en diversos puntos del estado.
Sedena mantiene coordinación con autoridades de Durango
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para contribuir a la construcción de la paz y fortalecer la seguridad de la población.
De acuerdo con la institución, el despliegue permitirá incrementar las labores de vigilancia, prevención del delito y proximidad social, además de contribuir a la generación de condiciones que favorezcan la paz y el bienestar de los habitantes de Durango.
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