Durango recibe 600 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad

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Sedena envía 600 elementos para reforzar vigilancia en Durango Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que arribaron a Durango un total de 600 efectivos del Ejército Mexicano, procedentes de diferentes puntos del país, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Fuerza de Tarea Conjunta México fortalece operativos de seguridad

Del total de elementos desplegados, 300 pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta México, mientras que otros 300 forman parte del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento. Ambos contingentes se incorporarán a las operaciones que desarrolla la 10/a. Zona Militar en territorio duranguense.

La Sedena detalló que los 300 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México se suman a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que fueron desplegados en Durango el pasado 10 de junio.

Refuerzan vigilancia en carreteras y vías de comunicación

Los 300 integrantes del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento apoyarán las labores de seguridad que actualmente realiza la Guardia Nacional en las vías de comunicación de la entidad a través de la Coordinación Estatal Durango.

Las tropas desplegadas llevarán a cabo patrullamientos, reconocimientos terrestres, instalación de puestos de seguridad y acciones de carácter disuasivo en diversos puntos del estado.

#Entérate | Este sábado arribaron a #Durango 600 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en el estado y vigilar las carreteras. pic.twitter.com/nyuhnsh0y6 — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) June 13, 2026

Sedena mantiene coordinación con autoridades de Durango

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para contribuir a la construcción de la paz y fortalecer la seguridad de la población.

De acuerdo con la institución, el despliegue permitirá incrementar las labores de vigilancia, prevención del delito y proximidad social, además de contribuir a la generación de condiciones que favorezcan la paz y el bienestar de los habitantes de Durango.

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