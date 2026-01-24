Tercera tormenta invernal cubre de nieve al “congelador de México” en Durango

GENERANDO AUDIO...

Prevén temperaturas de -15 grados en el norte de Durango. Foto: Omar Hernández



El operativo invernal de protección civil se reforzó este sábado en el municipio de Guanaceví ubicado al norte de Durango, tras la caída de nieve en la comunidad La Rosilla, donde el termómetro se mantiene debajo de los cero grados centígrados.

Operativo invernal en Guanaceví por caída de nieve

Autoridades informaron que durante el fin de semana el termómetro podría descender hasta los -15 grados centígrados en esta zona serrana, conocida como el “Congelador de México”. La caída de nieve en La Rosilla comenzó después de las 6:00 horas, cubriendo la comunidad con una capa blanca visible desde primeras horas del día. Se prevé que el grosor de la nieve alcance hasta los 50 centímetros.

Nevadas previas y condiciones invernales extremas

El pasado 12 de enero se registró la primera nevada del año en el municipio, lo que dejó paisajes cubiertos de nieve en comunidades como Ciénega de la Vaca, Chiquero, El Cedro y El Cono. Las bajas temperaturas continuarán presentes principalmente en zonas serranas como es el caso de los municipios de Guanaceví y Tepehuanes.

Protección Civil alerta por temperaturas bajo cero en Durango

Protección Civil señaló que las condiciones climáticas adversas continuarán durante los próximos días, principalmente en regiones serranas del estado de Durango, donde se mantienen bajas temperaturas, heladas y rachas de viento.

