Pese a operativos, persiste tala clandestina en Sierra de Durango

La tala clandestina y el contrabando de madera continúan como un problema grave en Durango. Los municipios con mayor incidencia son Guanaceví, Mezquital y San Dimas, de acuerdo con productores forestales. Pese a operativos, decomisos y sanciones económicas, la práctica ilegal no ha sido erradicada.

El tema cobra relevancia ya que Durango destaca a nivel nacional como la entidad con mayor superficie de bosques certificados. Por ello, autoridades y el sector forestal han impulsado el manejo forestal sostenible para frenar la extracción indiscriminada en comunidades de la sierra.

Tala clandestina en Durango: denuncias, multas y decomisos

Durante 2025, se interpusieron 81 denuncias por tala ilegal, informó la Confederación de Productores Forestales. A partir de estos reportes, se iniciaron 120 procedimientos administrativos, se aseguraron mil 130 metros cúbicos de madera y se aplicaron multas por más de dos millones y medio de pesos.

El presidente de la Confederación de Productores Forestales, Raúl Barraza Armstrong, explicó que los operativos derivaron en varios decomisos, tanto de trocería como de vehículos utilizados para transportar madera de origen ilícito. Además, se levantaron sanciones económicas y se registraron algunas detenciones, como parte de las acciones para frenar esta actividad.

Operativos sorpresa contra madera ilegal

Para combatir la comercialización de madera ilegal, el sector forestal realiza operativos sorpresa que incluyen inspecciones, clausuras temporales y el decomiso de producto sin documentación. Barraza Armstrong detalló que las revisiones se definen mediante una selección aleatoria de ejidos, comunidades y centros de transformación, con el fin de evitar filtraciones y reforzar la vigilancia.

Estas acciones buscan cerrar el paso a la madera de origen ilícito dentro de la cadena de producción y venta, especialmente en zonas donde la actividad forestal es una de las principales fuentes de ingreso.

Un delito federal que no se logra abatir

Pese a las sanciones y multas aplicadas, la tala clandestina no ha logrado ser contenida en Durango. Esta práctica constituye un delito federal, castigado con penas de prisión y multas elevadas, que se agravan cuando ocurre en áreas naturales protegidas o cuando existe vínculo con el crimen organizado.

Las autoridades y productores forestales mantienen los operativos y el llamado al manejo responsable de los bosques, mientras el reto sigue siendo frenar una actividad que afecta al medio ambiente y a las comunidades legales que dependen del sector forestal.

