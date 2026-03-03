“Se los advertí: tiroteo escolar”; suspenden clases en CBTIS 4 de Lerdo, Durango, por amenazas

GENERANDO AUDIO...

Tres amenazas por escrito en los baños de la escuela preparatoria del CBTIS 4 del municipio de Lerdo, Durango, obligó a los directivos suspender las clases a partir de este martes hasta nuevo aviso.

Efrain Pérez Ortega, director de dicho plantel educativo, mencionó que fueron tres leyendas localizadas en los baños de los alumnos, la primera fue durante la tarde de este lunes en el que describen que habrá un tiroteo el día 6 de marzo del presente año. Al borrar el mensaje para no alarmar a la población estudiantil, aparece una segunda y tercer leyenda alertando a la escuela sobre el tiroteo, situación en la que el personal docente presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes, para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Pérez Ortega dijo que la Fiscalía será quien determine cuando regresen los alumnos a las aulas; sin embargo, al momento de regresar a clases se implementará el operativo mochila con el objetivo de resguardar la integridad de los alumnos.

“Le tomaron fotografía, pedí que lo quitaran para que no siguiera generando más incertidumbre, que no generara más problemas, hicieron un recorrido dan vueltas por ahí, intentando ver algo son los que saben de toda este asunto y terminan diciendo, vamos a ver que sucede en el transcurso de las cosas, se retiran y dos tres horas después me avisa el personal de protección de guardia que la gente de intendencia les visan que encontraron otro anuncio en otro baño, en un baño distinto el anuncio era poco más agresivo porque decía: “se los advertí tiroteo escolar.”, precisó Efren Pérez Ortega, director del CBTIS 4 de Lerdo, Durango.

