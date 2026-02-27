Denuncian posible abuso sexual múltiple contra menores en primaria de Durango

GENERANDO AUDIO...

En Durango, denunciaron presunto abuso sexual infantil. Foto: Omar Hernández

En Durango, madres de familia tomaron las instalaciones de la escuela primaria “Juana Belén Gutiérrez”, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, de la capital duranguense, para denunciar presuntos casos de abuso sexual cometidos por un alumno de tercer grado de primaria contra niños de menor grado.

Madres de familia denuncian abuso sexual

Las inconformes denunciaron que el estudiante habría realizado tocamientos indebidos a por lo menos cuatro niños de primero y segundo grado, en hechos que no considerarían aislados, sino repetidos.

“Siendo afectados de un niño de tercer grado hacia niños de primero y segundo grado; niños menores que él”, dijo una abuela de un menor afectado.

Debido a la minoría de edad de las víctimas y del presunto agresor, todos en edad escolar primaria, las familias se abstuvieron de revelar detalles específicos sobre la naturaleza de las agresiones. Confirmaron, sin embargo, que ya interpusieron una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Acusan a directivos de minimizar el tema

Las madres acusaron a los directivos del plantel de intentar minimizar los hechos o incluso encubrirlos, al proponer únicamente un cambio de grupo para el menor señalado, medida que consideran insuficiente y riesgosa para la integridad de los demás alumnos.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Durango no ha emitido una postura oficial ni ha respondido a las solicitudes de información sobre la protesta.

“Los mismos docentes y el mismo director, bueno, nos comunicaron a nosotros o nos hicieron saber que no comentáramos nada, que no se hiciera más grande”, dijo una de las madres de una de las víctimas.

Las familias afectadas anunciaron que mantendrán cerrada la escuela hasta obtener garantías claras de seguridad para sus hijos, una investigación exhaustiva de los hechos y la aplicación de medidas concretas que impidan la repetición de este tipo de situaciones.

