14 trámites que puedes hacer hasta el 31 de diciembre en Toluca
Si se te pasó el tiempo, vives en Toluca, Estado de México (Edomex) y necesitas hacer algún trámite para tu auto, casa o negocio, aún puedes hacerlo en el Módulo Integral de Recaudación Móvil ubicado en la explanada Fray Andrés de Castro, detrás de la capilla exenta, de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas hasta el 31 de diciembre.
¿Cuáles son los trámites que se pueden hacer?
Estos son los 14 trámites que puedes realizar, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Edomex:
- Pago de tenencia y refrendo
- Acta de nacimiento
- Acta de matrimonio
- Acta de defunción
- Reemplacamiento
- Cambio de propietario
- Reposición de tarjeta de circulación
- Alta de vehículo nuevo, usado, de otra entidad o extranjero
- Cambio de placa particular
- Baja de placas
- Permiso para circular sin placas
- Multa por verificación extemporánea
- Licencia de conducir
- Infracción de tránsito
Para mayor información llama al 800 715 4350, recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre.
