14 trámites que puedes hacer hasta el 31 de diciembre en Toluca

Aún puedes hacer trámites en Toluca, checa hasta cuándo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si se te pasó el tiempo, vives en Toluca, Estado de México (Edomex) y necesitas hacer algún trámite para tu auto, casa o negocio, aún puedes hacerlo en el Módulo Integral de Recaudación Móvil ubicado en la explanada Fray Andrés de Castro, detrás de la capilla exenta, de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas hasta el 31 de diciembre.

¿Cuáles son los trámites que se pueden hacer?

Estos son los 14 trámites que puedes realizar, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Edomex:

Pago de tenencia y refrendo

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Acta de defunción

Reemplacamiento

Cambio de propietario

Reposición de tarjeta de circulación

Alta de vehículo nuevo, usado, de otra entidad o extranjero

Cambio de placa particular

Baja de placas

Permiso para circular sin placas

Multa por verificación extemporánea

Licencia de conducir

Infracción de tránsito

Para mayor información llama al 800 715 4350, recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre.

