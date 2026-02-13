Adolescente mata a balazos a su papá y hermano en Toluca; después se entrega

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro / Ilustrativa

Un adolescente asesinó a balazos a su papá y su hermano la madrugada de este viernes en Toluca, Estado de México. El hecho ocurrió en un domicilio de la delegación Seminario 2 de Marzo, según informó la autoridad municipal.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, el menor se acercó a policías que realizaban recorridos preventivos y confesó haber detonado un arma de fuego dentro de su vivienda, donde había dos personas lesionadas.

Al ingresar al inmueble, los oficiales localizaron a dos hombres con heridas por proyectil de arma de fuego. Personal médico confirmó que ya no contaban con signos vitales.

Fiscalía Edomex investiga doble homicidio en Toluca

El sitio fue acordonado conforme a los protocolos y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades no han detallado la edad del adolescente ni el posible móvil del crimen. Tampoco se ha informado cómo obtuvo el arma de fuego.

El menor fue presentado ante la autoridad competente en materia de justicia para adolescentes, instancia que definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Por ahora, la investigación sigue en curso y se espera que la Fiscalía determine responsabilidades en los próximos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.