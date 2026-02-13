Crédito Fonacot: edad mínima, ingresos y requisitos obligatorios

GENERANDO AUDIO...

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece créditos a trabajadores formales con intereses bajos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para un crédito Fonacot?

Para solicitar el Crédito Fonacot, se debe cumplir con varios requisitos, según lo establece en su sitio oficial. Los requisitos son:

Ser mayor de 18 años

Antigüedad mínima de 6 meses en el empleo actual

Recibir ingresos desde un salario mínimo en la zona central

Contar con número celular para validación

Tener 2 referencias personales con número telefónico

Correo electrónico personal

Centro de Trabajo afiliado a Fonacot

Si ya eres cliente y generaste tu NIP Fonacot, será obligatorio para cualquier trámite.

Documentos oficiales para el Crédito Fonacot

En caso de que se cumplan con los requisitos establecidos para el crédito Fonacot, será necesario que se presenten los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Estado de cuenta bancario con CLABE (no mayor a 3 meses)

Comprobante de domicilio reciente que no sea mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono, gas, internet, estado de cuenta, INE, entre otros)

Últimos 4 recibos de nómina consecutivos

De acuerdo con Fonacot el recibo de nómina también debe cumplir con los siguientes requisitos:

Mensual: no mayor a 31 días

Quincenal o semanal: no mayor a 16 días

Por comisión: 4 recibos donde se refleje el ingreso

En caso de aplicar, Fonacot destaca que también se pueden solicitar documentos adicionales como:

Constancia de antigüedad por parte del Centro de Trabajo

Carta u oficio por parte del Centro de Trabajo donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo

Carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones

Constancia de semanas cotizadas en el IMSS

