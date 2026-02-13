“Viernes Garnachero”: ricas gorditas ahogadas con “La Güera”

GENERANDO AUDIO...

En esta edición de “Viernes Garnachero” visitamos las irresistibles Gorditas Ahogadas de “La Güera”, un lugar que se ha ganado el corazón y el antojo de los vecinos. Doña Elvira y su hijo Irvin reciben a cada cliente con una atención de primera, ella comenzó este negocio hace seis años, tras perder su empleo durante la pandemia, y encontró en la cocina una nueva oportunidad que hoy es todo un éxito.

La especialidad de la casa son las gorditas de chicharrón, suadero y las combinadas, todas ahogadas en una deliciosa salsa y acompañadas con cilantro y cebolla. Los precios son accesibles, van de los 30 a los 40 pesos, lo que las convierte en una opción perfecta para disfrutar sin afectar el bolsillo, el sabor es simplemente espectacular.

Ubicadas en Puerto de San Blas esquina Puerto Tabasco, en la colonia Casas Alemán, alcaldía Gustavo A. Madero, las Gorditas Ahogadas de “La Güera” cuentan con el sello “Hecho en México” y ocupan el tercer lugar en pedidos de comida en la zona. Doña Elvira, originaria de la sierra de Querétaro, envía un cariñoso saludo a toda su familia, con la esperanza de que la vean y compartan su orgullo por este emprendimiento.

