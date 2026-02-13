Viernes 13 empieza con pelea de mujeres frente a Starbucks en Celaya… quedó en video

GENERANDO AUDIO...

La mañana de este viernes 13 de febrero, dos mujeres protagonizaron una pelea afuera de un Starbucks en Celaya, Guanajuato, escena que fue captada en video y comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

El enfrentamiento ocurrió en la sucursal ubicada en el cruce de Blvd. Adolfo López Mateos y Ponciano Aguilar, donde clientes que acudían por su bebida se encontraron con una escena inesperada.

El video muestra jalones de cabello y gritos

En la grabación se observa cómo ambas mujeres se sujetan del cabello y permanecen así durante varios segundos, sin soltarse pese a los empujones y forcejeos.

Un hombre intenta intervenir en al menos una ocasión para separarlas, pero tras ser empujado decide hacerse a un lado. También se aprecia a una mujer adulta mayor que, en medio del altercado, golpea en la pierna a una de las involucradas antes de ser retirada por el mismo hombre para evitar que resulte lesionada.

Durante el enfrentamiento se escuchan gritos, mientras las dos mujeres continúan aferradas una al cabello de la otra en plena vía pública.

Sin versión oficial sobre lo ocurrido

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el origen del conflicto ni reporte de personas detenidas o lesionadas.

En redes sociales han circulado versiones no verificadas sobre el motivo de la pelea; sin embargo, no hay pronunciamiento de autoridades ni de la cadena de cafeterías sobre el incidente.

El video, que muestra empujones, golpes y arañazos, se ha viralizado por la manera en que ambas mujeres resolvieron sus diferencias en plena mañana y frente a clientes que, en su mayoría, optaron por observar la escena sin intervenir.

