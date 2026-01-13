Caja negra del avión que cayó en Toluca fue enviada a Washington; familiares acusan abandono de aerolínea

GENERANDO AUDIO...

Zona del accidente aereo en Toluca. Foto: Cuartoscruo

A casi un mes de que una aeronave se desplomara en Toluca, Estado de México, dejando 10 personas muertas el 15 de diciembre de 2025, la caja negra habría sido enviada a Washington, Estados Unidos, para su análisis y esclarecer las causas del accidente. A la par, familiares de las víctimas denunciaron que la aerolínea involucrada no los ha contactado y continúa operando con normalidad, pese a que la investigación sigue en curso.

Caja negra fue enviada a Washington para análisis

La defensa legal informó que ya se completó una primera fase de la investigación, que incluye el reporte meteorológico, las conversaciones con el controlador aéreo y el envío de la caja negra a Washington para su análisis técnico.

“Hay muchos avances. Digamos que el primer piso ya fue establecido, ya se hicieron diversos trabajos de investigación. En la primera parte ya está cubierta, ya está el reporte meteorológico. En las conversaciones con el controlador aéreo, ya se mandó la caja negra, probablemente el siete llegó a Washington, ya se pidieron los informes”. Adrián Vargas, defensa legal

El abogado Adrián Vargas explicó que, una vez revisada la información, se determinará si el caso se turna a una fiscalía local y si procede o no una acción penal, dependiendo de si se acredita dolo u omisiones graves.

“(Sobre si) se ejercerá la acción Penal, no lo sé. Habrá que ver cuando se tenga la información, probablemente se remita a la Fiscalía local , y Fiscalía local determinará si hay dolo eventual o una figura de ese tipo”. Adrián Vargas, defensa legal

Familiares acusan abandono tras accidente aéreo en Toluca

Yanin y Jessica Gómez, familiares de las víctimas, señalaron que desde el día del accidente la aerolínea no les ha dado la cara ni ha establecido contacto para explicar lo ocurrido o asumir alguna responsabilidad.

“Ahorita no nos han dado la cara la aerolínea desde el día del accidente. Ninguno se ha acercado con nosotros para hablar, lo que podemos decir al respecto es más que nada que nosotros buscamos que se siga un protocolo porque no nos gustaría que nadie más vuelva a pasar por la tragedia que nosotros estamos pasando. Murieron 10 personas y no se ha hecho nada al respecto, con respecto con la aerolínea”, acusó Yanin Gómez.

De acuerdo con las afectadas, ellas mismas abordarían esa misma aeronave en un vuelo posterior, pero tras el desplome dejaron de recibir respuestas y tuvieron que regresar por sus propios medios.

Las familias demandaron una investigación exhaustiva que explique cómo es posible que la aerolínea siga operando, mientras se analizan las causas del accidente.

