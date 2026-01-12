Caos en la México-Toluca: Camión se desbarranca y cae en autopista; ya hay videos

GENERANDO AUDIO...

Camión se desbarranco en la México-Toluca. Foto: Guardia Nacional Carreteras.

En redes sociales, usuarios han comenzado a reportar este domingo 11 de enero de 2026 que un camión se desbarrancó y cayó en la autopista México-Toluca, en el Estado de México.

Camión se desbarranca y cae en la México-Toluca

La Guardia Nacional, a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, dio a conocer que la tarde de este domingo se registró un accidente cerca del kilómetro 036+500 de la autopista México-Toluca, cuando un camión se desbarrancó y cayó.

Por esta misma razón, las autoridades de seguridad federales realizaron un cierre parcial a la circulación de vehículos en esta carretera y pidieron a las y los conductores tomar precauciones por este incidente automovilístico.

“Tome precauciones. En el Estado de México se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 036+500 de la carretera México-Toluca. Atienda indicación vial”, se lee en una publicación de la Guardia Nacional Carreteras.

¿Qué pasó en la México-Toluca?

De acuerdo con reportes en redes sociales, un camión de carga que circulaba en la autopista México-Toluca se desbarrancó y cayó en el tramo de La Marquesa-Lerma, en Ocoyoacac.

Por este accidente, también fue impactado otro automóvil en el que viajaban seis personas, pero que afortunadamente sólo resultaron con lesiones menores. Mientras que el conductor fue atendido por servicios de emergencia.

Después de un rato, el C5 del Estado de México informó que los carriles de la carretera México-Toluca ya estaban liberados y los automovilistas circulaban con normalidad.

