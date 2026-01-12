Difunden video de fuerte accidente en la México-Texcoco, patrulla atropella a hombre y choca 5 autos

GENERANDO AUDIO...

Patrulla provocó accidente y chocó a cinco autos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un fuerte accidente vial registrado en la carretera México-Texcoco, a la altura del municipio de La Paz, Estado de México (Edomex), quedó captado en video y se viralizó en redes sociales luego de que una patrulla de la Secretaría de Seguridad (SS) estatal se viera involucrada en un choque que alcanzó, al menos, a cinco vehículos y en la que un hombre fue atropellado en plena vialidad este fin de semana.

En las imágenes difundidas en redes, como en la cuenta de X de Raúl Gutiérrez, se observa el momento exacto del impacto, cuando la patrulla oficial embiste por la parte trasera a un automóvil, provocando una reacción en cadena que termina por chocar otros cinco vehículos. En la grabación también se aprecia cómo el vehículo oficial atropella a un hombre y a una motocicleta y su conductor, proyectándolos contra otro automóvil que se encontraba detenido en el carril, lo que generó escenas de pánico entre los automovilistas.

Autoridades niegan lesionados graves tras el accidente

Pese a lo aparatoso del percance, la SS del Edomex informó, mediante una tarjeta informativa, que no se reportaron personas lesionadas de gravedad, sino únicamente personas con golpes que no ameritaron hospitalización, además de daños materiales en los vehículos involucrados.

De acuerdo con el comunicado oficial, el accidente ocurrió mientras la patrulla realizaba recorridos de seguridad sobre la carretera México-Texcoco y circulaba junto a otras tres unidades, cuando el elemento que la conducía perdió el control del vehículo debido a una causa médica repentina, lo que ocasionó que el impacto se produjera de manera involuntaria.

Seguro vehicular atiende daños; policía será evaluado

La dependencia mexiquense detalló que, tras el choque múltiple, el seguro vehicular ya da seguimiento a los automóviles siniestrados, con el objetivo de verificar las afectaciones y atender los daños materiales ocasionados por el accidente.

Asimismo, se informó que el policía que conducía la patrulla será valorado médicamente y se le practicarán exámenes clínicos, a fin de garantizar su bienestar y determinar si se encuentra en condiciones de continuar con el desempeño de sus funciones dentro de la corporación.

Video genera cuestionamientos en redes

La difusión del video ha generado cuestionamientos y debate en redes sociales, debido a que las imágenes muestran el momento en que un hombre es arrollado durante la colisión; sin embargo, la autoridad reiteró que no existen reportes de lesiones que pusieran en riesgo la vida de las personas involucradas, versión que se mantiene de manera oficial hasta el momento.

