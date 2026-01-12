Edomex modifica normas de la Verificación Vehicular Obligatoria para 2026: ¿qué cambió?

GENERANDO AUDIO...

Cambios afectan los años modelo para hologramas 00, 0 y 1. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) publicó una fe de erratas al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2026, con la que corrige y redefine los criterios aplicables a los hologramas Doble Cero (00), Cero (0) y Uno (1), principalmente en lo relacionado con los años modelo de los vehículos que pueden obtener cada constancia.

La aclaración fue difundida el viernes 9 de enero de 2026 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Edomex, y se refiere específicamente a los numerales 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 del Capítulo 1. Verificación Vehicular, sin modificar el resto de las disposiciones del programa vigente.

Cambio clave en holograma Doble Cero “00”

De acuerdo con la fe de erratas, se corrigió el periodo en el que deben verificar los vehículos que obtuvieron el holograma 00 en 2024, y cuya vigencia concluye en el presente año.

Antes decía que estos vehículos debían verificar en el primer semestre de 2026

que estos vehículos debían verificar en el Ahora establece que deberán realizar la verificación en el segundo semestre de 2026, conforme al último dígito de sus placas

Este ajuste modifica el calendario originalmente publicado y amplía el plazo para los automovilistas con este tipo de constancia.

Holograma Cero “0”: amplían años modelo elegibles

Otro de los cambios relevantes se registró en los criterios para obtener el holograma 0. La fe de erratas amplía el rango de años modelo, permitiendo que más vehículos puedan acceder a esta constancia ambiental.

Antes: sólo vehículos modelo 2010 y posteriores

sólo vehículos Ahora: vehículos modelo 2006 y posteriores , siempre que: Utilicen gasolina o gas (natural o LP) Cuenten con sistema de control de emisiones Cumplan con los criterios OBD No rebasen los límites máximos permisibles de emisiones

vehículos , siempre que:

El mismo ajuste aplica para vehículos emplacados en el Edomex con sistemas de conversión secuencial de quinta generación a gas.

Holograma Uno “1”: restringen el rango de modelos

En contraste, la fe de erratas reduce el rango de años modelo que pueden obtener el holograma 1.

Antes: vehículos modelo 1994 a 2009

vehículos modelo Ahora: únicamente vehículos modelo 1994 a 2005, siempre que no excedan los límites máximos de emisiones establecidos

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible precisó que esta corrección no modifica el resto del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2026, por lo que los demás lineamientos permanecen vigentes.

