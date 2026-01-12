Rescatan a piloto estadounidense tras caída de parapente en Temascaltepec

GENERANDO AUDIO...

Localizan a un piloto estadounidense tras caída de parapente. Fotos: Gob. Edomex

Un piloto de nacionalidad estadounidense fue rescatado con vida luego de sufrir la caída de un parapente en el municipio de Temascaltepec, al sur del Estado de México (Edomex), informó Protección Civil estatal, que encabezó un operativo conjunto para su localización y atención médica este fin de semana.

De acuerdo con la información oficial, el incidente movilizó a elementos de Protección Civil del Edomex, en coordinación con autoridades municipales, estatales y comuneros voluntarios, quienes participaron en las labores de búsqueda tras el reporte del accidente en una zona de difícil acceso.

Localizan al piloto y lo trasladan a un hospital

Tras el despliegue del operativo, el piloto fue localizado, recibió atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde continúa bajo valoración médica para descartar lesiones de gravedad y dar seguimiento a su estado de salud.

Las autoridades no detallaron las causas exactas de la caída del parapente, aunque confirmaron que el rescate se realizó de manera oportuna gracias a la coordinación interinstitucional y al apoyo de habitantes de la comunidad, quienes se sumaron como voluntarios.

Reconocen apoyo comunitario en labores de rescate

Protección Civil destacó la participación de comuneros de la región, cuyo conocimiento del terreno facilitó el acceso al lugar del accidente y permitió agilizar el rescate del piloto extranjero, subrayando la importancia del trabajo conjunto en este tipo de emergencias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud del piloto ni sobre las condiciones en las que se realizaba el vuelo en parapente al momento del incidente.

