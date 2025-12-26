Suspenden audiencia de custodios detenidos con 37 mdp; defensa presenta carta antilavado

GENERANDO AUDIO...

La audiencia inicial contra dos custodios de la empresa Águila Bicéfala, detenidos con 37 millones de pesos en Naucalpan, fue suspendida este viernes y se reanudará mañana sábado a las 8:00 horas, informó la defensa legal durante la diligencia celebrada en Tlalnepantla, Estado de México.

Fue el pasado 19 de diciembre, cuando ambos hombres fueron asegurados por autoridades estatales y posteriormente imputados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La defensa solicitó la suspensión de la audiencia, al argumentar que aún faltaban datos de prueba por incorporar para acreditar la inocencia de sus representados.

Ante ello, el juez de control determinó fijar una nueva fecha para resolver si los imputados serán vinculados a proceso o no por el delito de operación de dinero de procedencia ilícita.

En entrevista, Luis Sánchez, abogado de la empresa Águila Bicéfala, informó que se presentó ante el juez la carta antilavado, documento que, dijo, acredita la procedencia lícita de los 37 millones de pesos asegurados.

Explicó que este tipo de cartas son emitidas por la empresa de traslado de valores y por las empresas destinatarias, con el objetivo de comprobar que el dinero transportado es legal y cumple con la ley.

“Aquí está la carta donde está debidamente firmado y se habla de un dueño beneficiario y del dueño beneficiador controlador y se encuentra regulado como siempre lo hemos manejado, hay una ley federal para la previsión e identificación de recursos de procedencia ilícita”, Luis Sánchez, abogado de la empresa Águila Bicéfala

El abogado señaló que el aseguramiento del efectivo ha generado afectaciones a trabajadores, ya que los recursos no llegaron a su destino final y estaban destinados al pago de aguinaldos, prestaciones y compromisos mercantiles de diversas empresas.

“Ese dinero que ahorita está retenido por parte de las autoridades, es dinero de empresas, que afecta a trabajadores. Si, de alguna manera, cada empresa lo iba a destinar para su operación y para algunos pagos que ellos generan dentro de sus compromisos mercantiles”, Luis Sánchez, abogado de la empresa Águila Bicéfala

La defensa confió en que durante la audiencia de este sábado se presenten todas las pruebas necesarias y que el juez determine la no vinculación a proceso, lo que permitiría la liberación de los dos custodios.

