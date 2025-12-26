La otra cara del desempleo; desocupación extendida triplica la cifra oficial

GENERANDO AUDIO...

La desocupación extendida cambia el panorama laboral. Foto: Cuartoscuro

Aunque el Gobierno de México destaca una tasa de desocupación de 2.7%, una de las más bajas a nivel mundial, la fotografía del mercado laboral cambia de forma significativa cuando se observan otros indicadores. La llamada desocupación extendida revela una realidad distinta: 10.6% de la población disponible para trabajar no cuenta con empleo, casi tres veces más que la cifra oficial.

Este contraste queda puesto sobre la mesa tras la presentación de datos realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum este 26 de diciembre, y se sustenta en información del observatorio México ¿Cómo vamos?, que advierte sobre los desequilibrios estructurales que persisten en el mercado laboral mexicano.

El desempleo oficial frente a la desocupación extendida

De acuerdo con los datos oficiales, México se mantiene con una de las tasas de desocupación más bajas del mundo, por detrás de Japón. Aunque el ranking no integra a Rusia y Singapur, países que registran tasas de desocupación aún más bajas, con 2.1% y 2% respectivamente, la posición de México en el contexto internacional se mantiene consistente.

Sin embargo, esta medición considera únicamente a las personas que buscan activamente un empleo, lo que deja fuera a un segmento importante de la población en edad de trabajar, y que no lo hacen por diferentes circunstancias.

Al incorporar a quienes están disponibles para laborar aunque no estén buscando empleo de manera formal, la desocupación extendida alcanzó 10.6% en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con México ¿Cómo vamos?.

¿Qué incluye la desocupación extendida?

Este indicador contempla a personas que, aunque no participan en la búsqueda tradicional de empleo, podrían incorporarse al mercado laboral si se les presenta una oportunidad. En este grupo se encuentran:

Trabajadores independientes

Personas en la informalidad

Personas dedicadas a labores de cuidado no remuneradas

Al ampliar la medición, el número de personas desocupadas se incrementa de forma considerable, ofreciendo una visión más amplia —y más compleja— del mercado laboral.

Comparaciones internacionales que no siempre aplican

Aunque el ranking internacional de desempleo utiliza la desocupación abierta, las posiciones cambiarían si todos los países incorporaran la desocupación extendida en sus mediciones. No obstante, esto implicaría analizar los contextos sociales, económicos y laborales de cada nación.

Un ejemplo es Japón, que no cuenta con una medición de desocupación oculta. Si bien registra tasas muy bajas de desempleo y pocos buscadores de empleo por vacante, enfrenta una escasez de mano de obra debido a que menos jóvenes ingresan al mercado laboral formal, influenciados por requisitos educativos y salarios mínimos bajos.

Este tipo de contrastes explica por qué no todos los países pueden medirse bajo los mismos parámetros.

La brecha laboral revela el rezago estructural

Otro indicador clave para entender los desequilibrios del mercado laboral es la brecha laboral, que suma a las personas desocupadas, disponibles y subocupadas como porcentaje de la fuerza laboral extendida.

Al tercer trimestre de 2025, este indicador se ubicó en 17.1%, lo que representa una disminución anual de 0.8 puntos porcentuales. Aunque esta cifra es consistente con la reducción del desempleo oficial, también evidencia el rezago laboral que persiste en el país.

