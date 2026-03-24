Alerta en Edomex: suman 37 menores desaparecidas en lo que va de marzo 2026

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Alerta por desaparición de menores en el Edomex. Foto: Getty Images

En el Estado de México causa alerta el número de reportes de menores desaparecidas durante el mes de marzo. De acuerdo con la información pública de Alerta Amber Edomex, hasta el 22 de este mes suman 37 menores sin localizar.

Alerta por reportes de menores desaparecidas en el Edomex

La problemática de las menores desaparecidas en el Estado de México acaparó la atención de los medios de comunicación durante el pasado fin de semana, cuando se reportó la desaparición de 7 menores de edad en tan solo 48 horas.

Basándose en datos del perfil de Facebook de Alerta Amber Edomex, en lo que va de marzo suman 59 reportes de menores desaparecidas, incluyendo los siete casos ya mencionados. De este total, 22 se reportan como localizadas, por lo que aún hay 37 menores de quienes se desconoce su paradero.

Sobre las siete desaparecidas en 48 horas, las autoridades mexiquenses mencionan que tres ya fueron localizadas y continúa la búsqueda de las otras 4 personas.

Datos sobre las menores desaparecidas en el Edomex durante en marzo

Un dato que llama la atención de las menores con reporte de desaparición en el Edomex es que la gran mayoría se encuentran en un rango de 13 a 17 años (51 reportes en la página de Alerta Amber); las 8 restantes tienen 12 años o menos, incluyendo a una bebé de 2 años.

Desaparecidas en el Edomex (de 13 a 17 años)

15 años : 19 reportes

: 19 reportes 16 años : 12 reportes

: 12 reportes 13 años: 8 reportes

8 reportes 14 años : 6 reportes

: 6 reportes 17 años: 6 reportes

El municipio en el que más casos se reportaron es Ecatepec, con 11 menores desaparecidas; en segundo lugar se encuentra Toluca con 9, seguido de Chimalhuacán con 8 casos.

Municipios con más reportes de desaparecidas

Ecatepec: 11 (6 localizadas)

Toluca: 9 (3 localizadas)

Chimalhuacán: 8 (3 localizadas)

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