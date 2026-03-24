Hallan con vida a 8 menores desaparecidos en 6 municipios del Edomex

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Los boletines de búsqueda se activaron en seis municipios. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron localizados con vida los 8 menores desaparecidos en el Edomex que habían sido reportados entre el 19 y 20 de marzo en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la institución, se iniciaron seis expedientes de investigación por la desaparición de ocho menores de edad, sin embargo, precisó que los reportes no guardaban relación entre sí, como se había difundido en algunos medios de comunicación.

Localizan a 8 menores desaparecidos en el Edomex en seis casos distintos

La FGJEM detalló que los reportes se generaron en los municipios de Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, La Paz, Tultitlán y Zinacantepec, donde se activaron boletines de búsqueda para dar con el paradero de los menores.

En todos los casos, los niños y adolescentes fueron localizados con vida. La Fiscalía señaló que en seis situaciones se trató de ausencias voluntarias y en dos más los hechos estuvieron relacionados con sustracción de menores derivada de conflictos familiares por la custodia.

La institución también aclaró que la información difundida sobre la desaparición de siete menores en 48 horas no correspondía a un mismo caso, ya que se trató de seis hechos distintos.

FGJEM explica cómo ocurrieron los reportes de desaparición

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Ixtapaluca, donde una madre denunció que el padre no había regresado a sus hijas desde el 29 de febrero, a pesar de que ella cuenta con la guarda provisional decretada por un juez. Las menores ya fueron localizadas y serán presentadas ante la autoridad ministerial.

En otro caso, registrado en el municipio de La Paz, una mujer adulta salió de su domicilio junto con sus hijos de 2 y 3 años. La abuela materna denunció la desaparición el 19 de marzo, sin embargo, al día siguiente la madre acudió a la sede ministerial con los menores y explicó que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía también informó que una adolescente de 14 años reportada como desaparecida en Zinacantepec regresó a su domicilio el 20 de marzo y declaró que su ausencia fue voluntaria y no fue víctima de delito.

Autoridades llaman a denunciar de inmediato, las desapariciones

Otro caso se registró en Chimalhuacán, donde una adolescente de 16 años salió de su domicilio el 19 de marzo. El 22 de marzo regresó de manera voluntaria y sus familiares informaron a la autoridad que no fue víctima de delito.

Además, una adolescente de 13 años reportada como desaparecida en Coacalco fue localizada por las células de búsqueda y reintegrada a su familia. También fue localizada una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida desde el 16 de marzo en el municipio de Tultitlán.

La FGJEM hizo un llamado a la población para denunciar de inmediato cuando se detecte la ausencia de una persona, ya que esto permite activar de forma rápida los protocolos de búsqueda y localización.

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