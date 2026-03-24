Incendio en Circuito Exterior Mexiquense provoca baja visibilidad

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Incendio en Neza provoca poca visibilidad para conductores. Foto: Uno TV

Un fuerte incendio de pastizal se registra la noche de este lunes en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl, lo que ha generado nula visibilidad para automovilistas que circulan por la zona.

El siniestro ocurre a la altura del kilómetro 55, donde las llamas se han extendido por más de un kilómetro, provocando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros.

Incendio en Circuito Exterior Mexiquense afecta circulación

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se originó a un costado de la vialidad y rápidamente se propagó por el pastizal, lo que complica las condiciones para los conductores.

La densa nube de humo ha reducido considerablemente la visibilidad, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones o evitar la zona. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Bomberos trabajan para controlar incendio en Nezahualcóyotl

Elementos del cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl ya se encuentran en el lugar realizando labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Las autoridades mantienen monitoreo en la zona mientras avanzan los trabajos de control. Asimismo, se espera que en las próximas horas se logre contener el incendio y se restablezcan las condiciones de visibilidad en la vialidad.

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