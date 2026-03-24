Rescatan a más de 900 animales hacinados en predio de Ecatepec: imágenes

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Autoridades hallaron reptiles, aves y animales sin vida en Ecatepec. Foto: FGJEM

Autoridades federales, estatales y municipales rescataron a más de 900 animales en Ecatepec que se encontraban en condiciones de abandono y presunto maltrato animal al interior de un predio ubicado en la colonia Las Américas II en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el operativo se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de diversas especies en condiciones de hacinamiento. Como resultado de la investigación, se obtuvo una orden judicial para realizar un cateo en el inmueble.

Rescatan 912 animales hacinados en predio de Ecatepec. Foto: FGJEM

Rescatan 912 animales hacinados en predio de Ecatepec

El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía mexiquense y personal de la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Ecatepec.

Durante el cateo, las autoridades localizaron 912 animales, entre ellos:

Aves de corral

Borregos

Cabras

Chivos

Patos

Gallinas de guinea

Codornices

Palomas

Tortugas

Caracoles

Un cuyo

Un perro.

Serpientes

Un lagarto

Una tarántula

Las autoridades informaron que los ejemplares se encontraban en condiciones de abandono y aparente hacinamiento, lo que representaba un riesgo tanto para los propios animales como para la población cercana al inmueble.

Animales fueron trasladados a la Universidad de Chapingo. Foto: FGJEM

Animales fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Chapingo

Tras el rescate, los 912 animales fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Chapingo, donde recibirán revisión médica y permanecerán bajo resguardo mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Durante el operativo también fueron localizados varios animales sin vida al interior del predio, por lo que el inmueble fue asegurado por las autoridades al concluir la diligencia.

La Fiscalía estatal indicó que la investigación inició luego de recibir una denuncia por posible maltrato animal, lo que permitió ubicar el lugar donde se encontraban las distintas especies en condiciones de abandono.

Predio fue asegurado mientras continúan las investigaciones

Las autoridades informaron que el inmueble quedó asegurado en tanto se realizan las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de personas relacionadas con el predio.

El operativo se llevó a cabo con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, quienes coordinaron las acciones para rescatar a los animales y trasladarlos a un lugar donde puedan recibir atención médica y resguardo.

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