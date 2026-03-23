Liberan la México-Toluca tras horas de bloqueo por familiares de gaseros desaparecidos

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Liberan la México-Toluca. Foto: Diana Solórzano

Familiares de dos trabajadores del sector gasero de la capital mexiquense desaparecidos en 2021 realizaron un bloqueo sobre la carretera México-Toluca a la altura de San Pedro Tultepec en Lerma para exigir a las autoridades que se dé continuidad a las investigaciones y se esclarezca el caso.

Sin embargo, alrededor de las 14:00 horas liberaron la vialidad.



“No han dicho nada, se los he suplicado, casi me arrodillo ante ellos, como les dije solamente dime en donde dejaste a mi hijo para yo poder encontrarlo, pero no he tenido una respuesta”. Azucena Marines, mamá de Luis Javier

Con pancartas y consignas, los manifestantes señalaron que, a más de cinco años de los hechos, no han recibido información clara sobre el avance de las indagatorias, ni sobre el posible paradero de Luis Javier de 18 años y José Manuel 36 años al momento de desaparecer, y quienes se encontraban distribuyendo Gas en San Cristóbal Huichuchitlan, municipio de Toluca

Durante la protesta, los familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que se intensifiquen las labores de búsqueda y se garantice justicia en el caso, pues se señalan, aún, hay dos presuntos responsables libres



“ Ya son casi cinco años que los hemos buscado nosotros ya en 30 estados sin tener ninguna respuesta de dónde están las personas estas que están faltan dos, faltan dos personas que tienen orden de aprehensión, que fueron los que participaron en el secuestro del Luis Javier y José Manuel Jacinto de la Cruz”. Adán Jacinto, hermano de José Manuel

El bloqueo generó importantes afectaciones viales, con largas filas de vehículos varados en ambos sentidos de la carretera, impactando a cientos de automovilistas quienes han mostrado su molestia



“Hay personas que, pues sí tienen emergencias, personas de malas y pues Pero le digo a, pues yo los entiendo, también los entiendo”, indicó Hector Rodríguez, transportista.

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